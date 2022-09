”2 ஆண்டுகளாக லேப்டாப், 4 ஆண்டுகளாக தாலிக்கு தங்கம் வழங்கவில்லை”அதிமுகவை விளாசிய அமைச்சர் பிடிஆர்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: அதிமுக ஆட்சியில் 2 ஆண்டுகளாக லேப்டாப் மற்றும் 4 ஆண்டுகளாக தாலிக்கு தங்கம் வழங்காமல் திட்டத்தை நிறுத்திவிட்டதாக நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் விமர்சித்துள்ளார்.

மதுரை மத்தியத் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியில் கணேசபுரம் தெருவில் 8.80 லட்சம் மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்பட்ட புதிய பேவர் பிளாக் சாலையை நிதி அமைச்சர் பி.டி.ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு திறந்து வைத்தார்.

இதனைத்தொடர்ந்து நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறுகையில், வளர்ச்சி, நிதி மேலாண்மை ஆகியவற்றைவிட மனிதாபிமானம் மிகமுக்கியம். அதன் அடிப்படையில் மாற்றுத் திறனாளிகள் நலனுக்கு தமிழக அரசு கூடுதல் கவனம் செலுத்தி பல்வேறு முகாம்கள் அமைத்து பணியாற்றி வருகிறது என்று தெரிவித்தார்.

English summary

Finance Minister PDR Palanivel Thiagarajan has criticized the AIADMK regime for stopping the project without providing laptops for 2 years and gold for Thali for 4 years.