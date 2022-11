ஏன்? சென்னையில் சில இடங்களில் தேங்கும் மழைநீர்.. அமைச்சர் கேஎன் நேரு விளக்கம்.. அதிரடி நடவடிக்கை

Chennai

சென்னை: சென்னையில் கனமழை பெய்து வரும் நிலையில் பல இடங்களில் தேங்கிய நீர் வேகமாக வடிந்துள்ளது. சில இடங்களில் மழைநீர் தேங்கி உள்ளது. இந்நிலையில் தான் சென்னையில் போர்க்கால அடிப்படையில் மழையை எதிர்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது எனக்கூறிய அமைச்சர் கேஎன் நேரு சில இடங்களில் மழைநீர் ஏன் தேங்கி உள்ளது என்பது பற்றி விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை தாமதமாக தொடங்கி இருந்தாலும் கூட பல இடங்களில் பரவலாக பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக தலைநகர் சென்னையில் வடகிழக்கு பருவமழை அதிகமாக பெய்து வருகிறது.

சென்னையில் நேற்று இரவு தொடங்கிய மழை தொடர்ந்து ஆங்காங்கே பெய்து வருகிறது. இதனால் டூவீலர்களில் வேலைக்கு செல்லும் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டனர்.

With heavy rains in Chennai, stagnant water in many places has drained away rapidly. In some places rain water is stagnant. Minister KN Nehru, who said that steps are being taken to deal with the rains on a war-time basis in Chennai, has given an explanation as to why the rainwater is stagnant in some places.