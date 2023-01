சென்னையில் குடிபோதையில் தள்ளாட்டாம்.. புத்தாண்டில் பறிமுதலான வாகனங்கள் எவ்வளவு? அடேங்கப்பா.. விபரம்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சென்னையில் புத்தாண்டு கொண்டாட பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டு இருந்த நிலையில் நேற்று இரவு போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். மேலும் குடிபோதை உள்பட விதிகளை மீறியவர்களை போலீசார் ஆங்காங்கே தடுத்து நிறுத்தி பிடித்து அபராதம் விதித்தனர். மேலும் ஏராளமான வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. சென்னையில் நேற்று ஒருநாள் இரவில் மட்டும் மொத்தம் எவ்வளவு வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன என்பது பற்றிய விபரம் வெளியாகி உள்ளது.

2022ம் ஆண்டு நேற்று முடிவடைந்த நிலையில் உலகம் முழுவதும் நேற்று நள்ளிரவு 2023ம் ஆண்டுக்கான புத்தாண்டு பிறந்தது. வாணவேடிக்கைகள் வெடித்து பொதுமக்கள் புத்தாண்டை வரவேற்றனர்.

இந்தியாவிலும் நேற்று நள்ளிரவு 12 மணிக்கு புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் களைகட்டியது. குறிப்பாக சென்னை, பெங்களூர், மும்பை, கொல்கத்தா உள்பட பல முக்கிய நகரங்களிலும், சுற்றுலா நகரங்களிலும் பொதுமக்கள் அதிகமாக திரண்டு புத்தாண்டை வரவேற்றனர்.

English summary

While various restrictions were imposed to celebrate the New Year in Chennai, the police were engaged in intensive surveillance last night. Also, the police stopped and fined those who violated the rules, including drunkenness. A large number of vehicles have also been impounded. The details of how many vehicles were impounded in Chennai on one night only have been released.