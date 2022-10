தமிழகத்தில் பாஜக பருப்பு வேகாது.. அமித் ஷாவின் தாய்மொழி எது.. ஆர்ப்பாட்டத்தில் எகிறிய தயாநிதி மாறன்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷாவின் செயல்பாடுகள் தமிழ்நாட்டில் எடுபடாது என்று திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தயாநிதி மாறன் தெரிவித்துள்ளார்.

மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தலைமையிலான அலுவல் மொழிக்கான நாடாளுமன்றக் குழு, மத்தியப் பல்கலைக்கழகங்கள் உட்பட அனைத்து தொழில்நுட்ப அல்லது தொழில்நுட்பம் அல்லாத கல்வி நிறுவனங்களிலும் பயிற்று மொழி கட்டாயமாக இந்தியாக இருக்க வேண்டும் என்று பரிந்துரைத்துள்ளது.

இதற்கு திமுக தரப்பில் கடுமையான எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்தி திணிப்பு மற்றும் ஒரே பொது நுழைவுத் தேர்வு திட்டத்தை மத்திய அரசு திரும்பப்பெற வலியுறுத்தி திமுக இளைஞர் அணி மற்றும் மாணவர் அணி சார்பில், தமிழகம் முழுவதும் இன்று ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

DMK Member of Parliament Dayanidhi maran said that Union Minister Amit Shah's activities will not be Work in Tamil Nadu. They cant impose Hindi in Tamilnadu.