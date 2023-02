கருணாநிதி மீது நாங்க அளவுகடந்த அன்பு வச்சிருந்தோம்! அதனால் தான் இரவோடு இரவாக அதை செய்தோம் -அன்புமணி

கருணாநிதி மீது அளவுகடந்த அன்பு வைத்திருந்ததாக அன்புமணி பேட்டி.

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: கருணாநிதி மீது தாங்கள் அளவுகடந்த அன்பு வைத்திருந்தவர்கள் என்றும் ஆனால் அதற்காக கடலுக்குள் பேனா நினைவுச் சின்னம் அமைப்பதை எதிர்க்காமல் இருக்க முடியாது எனவும் பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

இன்று கருணாநிதிக்கு நினைவுச் சின்னம் வைக்கிறோம் என்றால், மற்றவர்களும் எதிர்காலத்தில் அவரவர்களின் சின்னங்களை அங்கே வைக்க வேண்டும் என வரிசையாக வந்து நிற்பார்கள் என்று அன்புமணி கூறியிருக்கிறார்.

மொத்தத்தில் கடலுக்குள் கருணாநிதி பேனா நினைவுச் சின்னம் அமைக்க அன்புமணி கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Anbumani ramadoss stand on the issue of setting up a Karunanidhi pen memorial in the ocean Pmk President Anbumani Ramadoss said that, we had immense love for Karunanidhi but could not accept setting up a pen memorial in the ocean.