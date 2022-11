அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் ஒரு நாடக மேடை.. அதில் பாஜக நடிக்க தயாராக இல்லை- அண்ணாமலை அறிக்கை

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியுள்ள உயர்ஜாதியினருக்கு வழங்கப்பட்ட 10% இடஒதுக்கீடு செல்லும் என்று உச்சநீதிமன்றம் சமீபத்தில் தீர்ப்பளித்துள்ள நிலையில், இது குறித்து விவாதிக்க திமுக இன்று அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தை கூட்டியிருந்தது.

இந்த கூட்டத்தை அதிமுக புறக்கணித்துள்ள நிலையில், தற்போது பாஜகவும் புறக்கணித்துள்ளது.

"அனைத்து கட்சி கூட்டம் என்ற நாடக மேடையிலே, நாடக நடிகர்களாக பாஜக பங்கேற்க விரும்பவில்லை" என கட்சியின் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கூறியுள்ளார்.

English summary

With the Supreme Court recently ruling that the 10% reservation given to the economically backward upper castes will go to the upper castes, the DMK has convened an all-party meeting today to discuss the matter. While the AIADMK has boycotted this meeting, now the BJP has also boycotted it. "BJP does not want to participate as actors in the stage of the all-party meeting," said Annamalai, the party's state president.