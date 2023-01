அண்ணாமலை சொல்லும் ‘வீடியோ’.. “ஹனி ட்ராப்” டேப்.. அருவருப்பு.. இவரெல்லாம் தலைவரா? - காயத்ரி காட்டம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : "பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் அண்ணாமலை திமுகவின் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய செக்ஸ் வீடியோவை மீண்டும் வெளியிடப்போவதாக கூறியுள்ளார். எந்த தலைவர் இப்படி சொல்வார். அது மிகவும் அருவருப்பானது. கட்சியில் இப்படித்தான் அச்சுறுத்தப்படுகிறார்கள். இன்னும் பல டேப்கள் இருப்பது போல் தெரிகிறது" என விளாசியுள்ளார் அண்மையில் பாஜகவில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்த காயத்ரி ரகுராம்.

மேலும், "தற்போது அண்ணாமலை வாயிலிருந்தே வார்த்தைகள் வந்துள்ளன, இது சரியான ஆதாரம், போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் காயத்ரி ரகுராம்.

இன்று பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பில் பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை பேசியது பற்றி தொடர்ச்சியாக ட்விட்டரில் கடுமையாக விமர்சித்து வருகிறார் காயத்ரி ரகுராம்.

அந்தவகையில், அண்ணாமலை, வீடியோ பற்றி பேசியது குறித்து காட்டமாக விமர்சித்துள்ளார் காயத்ரி ரகுராம். காயத்ரி ரகுராம் தொடர்ச்சியாக அண்ணாமலையை தாக்கி கருத்துகளைக் கூறி வருகிறார்.

எல்லாம் திமுக கன்ட்ரோல்.. வீடியோ வெளியிட்ட அண்ணாமலை! செய்தியாளர்களிடம் ஆத்திரமாக பேச காரணம் இதானா?

English summary

“In a press conference, Annamalai has said that he will re-release the sex video of DMK from two years ago. Which leader would say this. It's so disgusting. This is how they are threatened in the party. It seems like there are many more tapes,” tweets Gayathri Raghuram, who recently left BJP.