"டாப் 1".. சிதறுதா திமுக ஓட்டு.. "அடிமடியில்" கைவைத்த எடப்பாடி.. சுதீஷ்ஷை பார்த்தீங்களா.. முனுசாமி வேற

செங்கோட்டையன், முனுசாமி இருவருக்கும் முக்கிய அசைன்மென்ட் தந்துள்ளாராம் எடப்பாடி பழனிசாமி

Chennai

lekhaka-Hemavandhana

சென்னை: வரும் இடைத்தேர்தலில் எப்படியாவது வெற்றி பெற்றேயாக வேண்டும் என்ற முடிவுடன் களமிறங்கி உள்ளார் எடப்பாடி பழனிசாமி.. இதற்காக 3 விதமான வியூகங்களையும் கையில் எடுத்துள்ள நிலையில், அதுகுறித்த பரபரப்புகள்தான் கசிந்து கொண்டிருக்கின்றன.

ஈரோடு இடைத்தேர்தல் களம் படுசூடாகி வருகிறது.. ஒட்டுமொத்த கட்சிகளும், அதாவது, பாஜக, எடப்பாடி, ஓபிஎஸ், சீமான், தினகரன், என அனைவருமே திமுகவையே தற்போது குறி வைத்து பிரச்சாரம் செய்ய மும்முரமாகிவிட்டனர்.

இதற்கெல்லாம் பதிலடிகளை தரவேண்டிய நெருக்கடியும் திமுகவுக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. அதனால், கூட்டணி என்றும் பாராமல், திமுகவே நேரடியாக களத்தில் குதித்து, தன் வெற்றியை பறிக்க மும்முரம் காட்ட தயாராகி உள்ளது..

ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல்.. எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்திக்க நேரம் கேட்டேனா.. மறுக்கும் தேமுதிக சுதீஷ்!

English summary

Are these the 3 reasons against DMK alliance and What are Sengottaiyan and KP Munusamy going to do