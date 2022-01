நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல்: வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய நல்ல நாளுக்காக காத்திருக்கும் வேட்பாளர்கள்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நகர்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்கு இன்னும் 20 நாட்கள் மட்டுமே உள்ள நிலையில் தேர்தலில் போட்டியிட விரும்பும் வேட்பாளர்கள் நல்ல நாள் நல்ல நேரம் பார்க்க ஆரம்பித்து விட்டனர். கவுன்சிலர்,நகர்மன்றத்தலைவர், மேயர், துணைமேயர் கனவுகளில் மிதக்கும் வேட்பாளர்கள் பலரும் கோவில் கோவிலாக சென்று கடவுளை வேண்டிக்கொண்டுள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் நகர்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் ஒரே கட்டமாக பிப்ரவரி 19ஆ தேதி நடைபெறும் என்று மாநிலத் தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. வேட்புமனுத் தாக்கல் வெள்ளிக்கிழமை முதல் தொடங்கியது.

வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய இறுதி நாள் பிப்ரவரி 4ஆம் தேதி என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், தி.மு.க, அ.தி.மு.க ஆகிய கட்சிகள் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையை தொடங்கியுள்ளன.

