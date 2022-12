உஷார்.. ஒருவரிடமிருந்து 17 பேருக்கு பரவும் பிஎப் 7 வகை கொரோனா.. அமைச்சர் மா.சு. எச்சரிக்கை

Chennai

சென்னை: சீனாவிலிருந்து இலங்கை வழியாக மதுரை விமான நிலையம் வந்த இரண்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இவர்கள் இருவரும் வீட்டில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும், அவர்களின் மாதிரிகள் மரபணு பகுப்பாய்வு கூடத்திற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், பிஎப் 7 புதிய வகை கொரோனா வைரஸ், ஒருவர் மூலமாக 17 பேர் வரை வேகமாக பரவும் தன்மை கொண்டது என்று எச்சரித்துள்ளார்.

சீனாவில் அதிகரித்து வரும் பிஎப் 7 புதிய வகை கொரோனா வைரஸ் இந்தியாவிலும் பரவ தொடங்கியது. இதையடுத்து புதிய வகை கொரோனா வைரஸ் பரவலை தடுக்க மத்திய அரசு, மாநில அரசுகளுக்கு பல்வேறு அறிவுரைகளை வழங்கி உள்ளது.

இதனைத் தொடர்ந்து தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் குறித்து முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார். இதையடுத்து பிஎப் 7 அதிகரித்து வரும் நாடுகளிலிருந்து சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வரும் பயணிகளுக்கு கட்டுப்பாடுகள் கடுமையாக்கப்பட்டது.

Two people who arrived at Madurai Airport from China via Sri Lanka have been confirmed to be infected with Corona virus. Minister M. Subramanian said that both of them have been isolated at home and their samples have been sent to the genetic analysis laboratory. He also warned that the BF 7 new type of corona virus can spread rapidly from one person to 17 people.