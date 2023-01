ரைட்டு.. டிக்கெட் ஓகே! டெல்லியில் இருந்து கிரீன் சிக்னல்.. ஓபிஎஸ் ஒரே குஷி! எடப்பாடிக்கு பெரிய ஷாக்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பான வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் உச்சகட்டத்தை எட்டி, தீர்ப்புக்கு காத்திருக்கும் வேளையில், ஓ.பன்னீர்செல்வம் டெல்லி சென்று பிரதமர் மோடி உள்ளிட்ட 'டாப்' தலைவர்களைச் சந்திக்க நேரம் கேட்டிருப்பதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. ஓபிஎஸ்ஸின் இந்த முயற்சிக்கு டெல்லியும் பச்சைக்கொடி காட்டியிருப்பதால், வரும் நாட்களில் பெரும் திருப்பங்கள் காத்திருக்கின்றன என்கிறார்கள் அதிமுக வட்டாரத்தில்.

உச்ச நீதிமன்றத்தில் இறுதிக்கட்ட விசாரணையின்போது ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் தரப்பினர் பரபரவென அட்டாக் - கவுன்ட்டர் அட்டாக் நிகழ்த்திய நிலையில், தீர்ப்பு தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.

இரு தரப்பினருமே, தங்களுக்குச் சாதகமாகவே தீர்ப்பு வரும் என்ற நம்பிக்கையில் இருக்கிறது. இதில், டெல்லியின் கை தங்கள் பக்கம் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஓபிஎஸ் பல்வேறு அதிரடி முயற்சிகளை மேற்கொண்டுள்ளாராம்.

English summary

As AIADMK General Committee case reached its climax in the Supreme Court, it has been reported that O. Panneerselvam seeks appointment to meet the top leaders including PM Modi at Delhi. AIADMK sources say that since Delhi has also given its green flag to OPS, big changes are waiting.