நிர்வாகத்தில் பெரிய ஓட்டை.. நிதி வந்து குவிந்தாலும் பயனில்லை.. முதல்வருக்கு பாஜக வைத்த கோரிக்கை!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அரசு பள்ளிகளின் தரம் இது நாள் வரை குறைந்ததற்கு காரணம் 'நிதி இல்லாமை' அல்ல 'நிதி மேலாண்மை இல்லாமை' தான் என்பதை முதல்வர் ஸ்டாலின் உணர வேண்டும் என பாஜக மாநில துணைத் தலைவர் நாராயணன் திருப்பதி தெரிவித்துள்ளார்.

அரசு பள்ளிகளை மேம்படுத்துவதற்காக பொதுச்சமூக பங்களிப்பை பெறும் விதமாக நம்ம ஸ்கூல் பவுண்டேஷன் திட்டத்தை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார்.

அரசுப் பள்ளிகளில் கட்டிட வசதிகள் ஆய்வகங்கள், கழிவறை, நூலகங்கள் உள்ளிட்டவற்றை மேம்படுத்துவதற்காக முன்னாள் மாணவர்கள், தனி நபர்கள், நிறுவனங்கள், லாப நோக்கம் இல்லாமல் செயல்படும் சமூக அமைப்புகளை இணைப்பதே நம்ம ஸ்கூல் திட்டம்.

English summary

BJP state vice-president Narayanan Thirupathy said that Chief Minister Stalin should realize that the reason for the decline in the quality of government schools is not 'lack of funds' but 'lack of financial management'.