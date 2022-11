அமைச்சரால் அவதிப்படும் விவசாயிகள்? அடுத்த துருப்புச்சீட்டை கையில் எடுத்த பாஜக.. விரைவில் போராட்டம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : விவசாயிகளை வீதியில் விட்ட அரசையும், அமைச்சரையும் கண்டித்து, போராட்டத்தை கையிலெடுக்க பாஜக முடிவு செய்திருப்பதாக பாஜக விவசாய அணி தலைவர் ஜி.கே.நாகராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

பிரதமர் மோடி, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா ஆகியோர் தமிழகம் வந்து சென்ற பிறகு பாஜகவின் பணிகளில் வேகமெடுத்துள்ளது. நாளொரு போராட்டம், பொழுதொரு ஆர்ப்பாட்டம் என அறிவித்து வருகிறது பாஜக.

அந்தவகையில், சின்னமனூரில், அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் சம்பந்தப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படும் விவசாயிகள் பிரச்சனைக்காகக் களமிறங்கத் தயாராகியுள்ளது பாஜக விவசாய அணி.

இணைந்த கைகள்! புரட்சி தலைவர்னா அது தலைவர் ஸ்டாலின் தான்! ஒரே போடாக போட்ட பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன்

English summary

GK Nagaraj, the leader of BJP's agricultural wing, has said that the BJP has decided to take up the protest by condemning DMK government and minister PTR. In Chinnamanur, BJP is ready to protest for farmers' problem, which involved minister Palanivel Thiagarajan.