"மிஸ்டர் கிளீன்".. பட்டென திரும்பிய அமித்ஷா.. 10 பேர் ரெடியாமே.. திமுகவுக்கு "வழிவிடும்" எடப்பாடி?

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: டெல்லியில் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை எடப்பாடி பழனிசாமி சந்தித்துவிட்ட பரபரப்பு இன்னமும் குறையாத நிலையில், அடுத்தக்கட்டமாக என்ன நகர்வு இரு தரப்பிலும் இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

அமித்ஷாவை எடப்பாடி பழனிசாமி சந்தித்தபோது, என்ன பேசினார்கள் என்பது குறித்து சில தகவல்கள் கசிந்தன..

அந்தவகையில், திமுக அமைச்சர்கள் மற்றும் ஸ்டாலின் குடும்பத்தினர் ஆகியோர்களுக்கு எதிராக சேகரிக்கப்பட்ட தகவல்கள், தமிழகத்தின் சட்டம் ஒழுங்கு சூழல்கள் ஆகியவைகள் அடங்கிய ஃபைல்களை அமித்ஷாவிடம் கொடுத்திருக்கிறார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி...

ஆர்.எஸ்.எஸ் மூலம் பாஜக- அதிமுக 'பகீர்’ திட்டம்.. எடப்பாடி பேச்சை கவனிச்சீங்களா?- கி.வீரமணி வார்னிங்!

English summary

Can AIADMK be run without O panneersaelvam and What are the plans of DMK and BJP