8 லட்சம் சம்பாதித்தால் உயர்சாதி ஏழை, 2.5 லட்சத்துக்கு வரியா? மத்திய அரசுக்கு சென்னை ஐகோர்ட் நோட்டீஸ்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: உயர்சாதி ஏழைகள் என்று வரையறுக்கப்பட்டு இருப்பவர்களுக்கான 10% பொருளாதார அடிப்படையிலான இடஒதுக்கீட்டுக்கு எதிராக திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் பல்வேறு வழக்குகளை தொடர்ந்து இருக்கும் நிலையில், வருமான வரியுடன் தொடர்புபடுத்தி லாஜிக்காக ஒரு வழக்கு தொடரப்பட்டு இருக்கிறது. அதுகுறித்து விரிவாக பார்ப்போம்.

இந்தியாவில் சாதி ஏற்றத்தாழ்வு முறை பல நூறு ஆண்டுகளாக நீடித்து வருகிறது. இந்த நிலையில் சமூக நீதியை நிலைநாட்டி சாதிய இழிவை ஒழித்து கட்ட வேண்டும் என்பதற்காக இந்தியாவில் இடஒதுக்கீடு முறை கொண்டு வரப்பட்டது.

இந்தியாவில் தாழ்த்தப்பட்ட சாதிகள், பிற்படுத்தப்பட்ட சாதிகள், சிறுபான்மையினர் என்று வகைப்படுத்தப்பட்டு உள்ளவர்களுக்கு கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பில் மத்திய மாநில அரசுகள் இடஒதுக்கீட்டை வழங்கி வருகின்றன.

உயர்சாதி ஏழைகளுக்கு 10% இடஒதுக்கீடு.. பாஜக கொள்கை வழியில் அதிமுக.. அமைச்சர் பொன்முடி வருத்தம்!

English summary

Madras High Court issues notice to Union in the plea challenging people with annual income above 2.5 lakhs to pay income tax while, people earning less than ₹8 lakh annually is EWS.