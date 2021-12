பொங்கல் தொகுப்பில் ரொக்கம்? - தமிழக அரசின் சுற்றறிக்கையால் அதிகரிக்கும் எதிர்பார்ப்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு மற்றும் ரொக்கத் தொகை ஆகியவை நியாய விலைக்கடைகளின் மூலமாக வழங்கப்பட வேண்டும் என்று கூட்டுறவு சங்கங்களின் பதிவாளர் எழுதிய கடித்தில் தெரிவிக்கபட்டுள்ளது. இதன் மூலம் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்புடன் ரொக்கப்பணம் வழங்கப்படலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

தமிழர் திருநாளால் தைப் பொங்கல் பண்டிகையை அனைவரும் சிறப்பாக கொண்டாடும் வகையில் தமிழகத்தில் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு ஜனவரி 3ஆம் தேதி முதல் விநியோகிக்கப்படவுள்ளது. இதனுடன் ரொக்கத் தொகையும் வழங்கப்படவுள்ளது தொடர்பான அறிவிப்பு கூட்டுறவுத்துறை சங்கங்களின் பதிவாளர் அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில் இடம் பெற்றுள்ளது.

குட் நியூஸ்! 7000க்கு கீழ் சென்ற ஆக்டிவ் கேஸ்கள்.. 5 மாவட்டங்களில் ஒருவருக்கும் வைரஸ் பாதிப்பு இல்லை

பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு அரிசு குடும்ப அட்டைதாரர்கள் மற்றும் இலங்கை தமிழர் மறுவாழ்வு முகாம்களில் வசிப்பவர்களுக்கு விநியோகிக்கப்படவுள்ளது.

English summary

The letter from the Registrar of Co-operative Societies said that the Pongal gift package and cash should be distributed through ration shops. This has led to the expectation that cash will be given along with the Pongal gift package.