நல்ல முயற்சி.. சென்னையில் அடுத்தடுத்து நடக்க போகும் 2 விஷயங்கள்.. ககன்தீப் சிங் பேடி உத்தரவு

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் போக்குவரத்திற்கு இடையூறாகவும், பாதுகாப்பற்ற முறையில் விழும் மரக்கிளைகளை அகற்றவும், சாலைகளில் உள்ள பள்ளங்களை மூடவும் சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ககன்தீப் சிங் பேடி நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறார். இது தொடர்பாக இரண்டு உத்தரவுகளை பிறப்பித்துள்ளார்.

சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் இன்று வெளியிட்டுள்ள இரண்டு அறிவிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது: "பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் போக்குவரத்திற்கு இடையூறாகவும், பாதுகாப்பற்ற முறையில் விழும் நிலையில் உள்ள 19,025 மரங்களின் கிளைகள் பாதுகாப்பாக அகற்றப்பட்டுள்ளன.

பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக உள்ள மரக்கிளைகள் மற்றும் பாதுகாப்பற்ற முறையில் விழும் நிலையில் உள்ள மரங்களின் கிளைகள் மாநகராட்சியின் மூலம் அகற்றப்பட்டு வருகிறது.

2022 ஹஜ் பயணம்... சென்னை விமான நிலையத்தை புறக்கணித்தது ஏன்..? மத்திய அரசுக்கு வைகோ கேள்வி..!

English summary

Chennai Municipal Commissioner gagandeep Singh Bedi is taking steps to obstruct traffic in areas under the Metropolitan Corporation of Chennai, remove unsafely falling tree branches and close potholes in roads. He has issued two orders in this regard.