சென்னையில் இரவு முழுக்க பெய்த பேய் மழை.. இன்னும் விடவில்லை.. சாலைகளில் பெருக்கெடுத்த வெள்ளம்!

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: சென்னையில் இரவு முழுக்க பலத்த மழை பெய்தது. இதனால் பல இடங்களில் சாலைகளில் வெள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது. சென்னையில் தற்போதும் மழை தொடர்ந்து விடாமல் பெய்து வருகிறது.

வங்கக்கடலில் உருவாகி உள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி ஆழ்ந்த தாழ்வு மண்டலமாக உருமாறி உள்ளது. இன்று இந்த தாழ்வு மண்டலம் கரையை கடக்க உள்ளது.

இன்று மாலை காரைக்காலுக்கு ஸ்ரீஹரிகோட்டாவிற்கும் இடையில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் கரையை கடக்கும். இதனால் வட தமிழ்நாட்டில் கனமழை பெய்து வருகிறது. சென்னையில் இரவு முழுக்க விடிய விடிய மழை பெய்தது.

English summary

Chennai Flood: Heavy rain is pouring in and around the city the whole night. Flood in many areas.