ஓபிஎஸ் பக்கம் வீசும் அதிர்ஷ்ட காற்று.. அதிமுக வங்கி கணக்குகள் கையாள வாய்ப்பா? தீர்ப்பு கூறுவது என்ன?

சென்னை: அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பாக சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இன்று வழங்கிய தீர்ப்பு எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்புக்கு கடும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தி உள்ளது. ஓ பன்னீர் செல்வத்துக்கு ஆதரவாக கிடைத்துள்ள இந்த தீர்ப்பின் மூலம் அதிமுக வரவு செலவு விபரம் மற்றும் வங்கி கணக்குகளை ஓ பன்னீர் செல்வம் கையாள வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் பூதாகரமாக வெடித்த நிலையில் பொதுக்கு மூலம் எடப்பாடி பழனிச்சாமி கட்சியின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக தேர்வானார்.

ஜூன் மாதம் 23ம் தேதி நடந்த பொதுக்குழுவில் இது கைக்கூடாத நிலையில் ஜூலை 11ல் கூட்டப்பட்ட பொதுக்குழுவில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

English summary

The Chenani High Court's verdict regarding the AIADMK general council today has caused a severe setback for Edappadi Palaniswami's side. O Panneer Selvam has got a chance to handle the AIADMK bank accounts.