காணாமல் போன லாக்டவுன்... தேடிய பெற்றோர் - 3 நாட்களுக்கு பிறகு மீட்ட கோயம்பேடு போலீஸ்

சென்னை: மூன்று நாட்களாக லாக்டவுனை காணாமல் தவித்த பெற்றோர்களுக்கு தேடி கண்டுபிடித்து ஒப்படைத்துள்ளனர் கோயம்பேடு காவல்நிலைய காவல்துறையினர். குழந்தை கிடைத்த மகிழ்ச்சியில் காவல்துறையினருக்கு பெற்றோர் நன்றி தெரிவித்தனர்.

கொரோனா காலத்தில் லாக்டவுன் அமல்படுத்தப்பட்டது. அப்போது பிறந்த குழந்தைகளுக்கு வித்தியாசமான பெயர்களை சூட்டியுள்ளனர் பெற்றோர்கள். 2020ஆம் ஆண்டு பிறந்த குழந்தைகளுக்கு கொரோனா, கோவிட், லாக்டவுன், குவாரண்டைன் என பல பெயர்களை பெற்றோர்கள் சூட்டியுள்ளனர்.

ஒடிசா மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் கிஷோர் இவரது மனைவி புத்தினி தங்களுக்கு கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பிறந்த பிள்ளைக்கு லாக்டவுன் என்று பெயரிட்டு வளர்த்து வருகின்றனர். அந்த லாக்டவுன் சில நாட்களுக்கு முன்பு காணாமல் போகவே காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்து தற்போது கண்டு பிடித்துள்ளனர். காணாமல் போன லாக்டவுன் கண்டு பிடிக்கப்பட்டது எப்படி பார்க்கலாம்.

Chennai Koyambedu police have tracked down and handed over baby Lockdown to the parents who have been missing for three days. The parents thanked the police for the joy of having the baby.