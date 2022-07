செஸ் ஒலிம்பியாட் துவக்க விழா.. சென்னையில் இன்று போக்குவரத்து மாற்றம்.. மாநகர போலீசார் அறிவிப்பு

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சென்னை நேரு விளையாட்டரங்கில் இன்று செஸ் ஒலிம்பியாட் துவக்க விழா நடைபெற உள்ளது. பிரதமர் மோடி, தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் உள்ளிட்டவர்கள் பங்கேற்கும் நிலையில் சென்னையில் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்து போலீசார் அறிவுறுத்தி உள்ளனர்.

இந்தியாவில் முதல் முறையாக சென்னையில் 44வது சர்வதேச செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி நடைபெற உள்ளது. ஜூலை 28ம் தேதி துவங்கி ஆகஸ்ட் 10 வரை போட்டிகள் நடைபெற உள்ளன.

இதற்கான துவக்க விழா இன்று நடைபெற உள்ளது. இதில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, தமிழ்நாடு முதல்வர் முக ஸ்டாலின், அமைச்சர்கள் உள்பட ஏராளமானவர்கள் பங்கேற்க உள்ளனர். இதற்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

44-வது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிகளை தொடங்கி வைக்க பிரதமர் மோடி இன்று தமிழ்நாடு வருகை!

