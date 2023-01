1,000 அரங்குகள்.. லட்சக்கணக்கான புத்தகங்கள்! சென்னையில் இன்று தொடங்குகிறது புத்தகக் கண்காட்சி

Chennai

சென்னை: தென்னிந்திய புத்தக விற்பனையாளர்கள் மற்றும் பதிப்பாளர்கள்(பபாசி) சார்பில் நடத்தப்படும் புத்தகக் காட்சி இன்று(ஜன.06) சென்னை நந்தனம் ஒய்எம்சிஏ மைதானத்தில் தொடங்குகிறது. இதனை முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் மாலை 5.30 அளவில் தொடங்கி வைக்கிறார். புத்தகக் கண்காட்சி நடைபெறும் 17 நாட்களும் காலை 11 முதல் இரவு 8.30 வரை புத்தக விற்பனை நடைபெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆண்டு தோறும் சென்னையில் புத்தகக் காட்சி நடைபெறுவது வழக்கமாகும். இடையில் கொரோனா தொற்று காரணமாக ஒரு முறை இந்த புத்தகக் காட்சி நடைபெறாமல் இருந்தது. இதனையடுத்து மீண்டும் நடைபெற தொடங்கியுள்ளது. இந்த ஆண்டு நந்தனம் ஒய்எம்சிஏ மைதானத்தில் சுமார் 1,000 அரங்குகளுடன் இந்த புத்தகக் காட்சி நடைபெறுகிறது. இன்று தொடங்கி வரும் 22ம் தேதி வரை சுமார் 17 நாட்கள் இந்த காட்சி நடைபெறுகிறது.

தொடக்க விழாவான இன்று 6 எழுத்தாளர்களுக்கு கருணாநிதி பெயரில் பொற்கிழி விருதுடன் தலா ரூ.1 லட்சம் தொகையை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வழங்குகிறார். அதேபோல பாபாசி சார்பிலும் 9 பேருக்கு பதிப்பகச் செம்மல் விருது உட்பட பல சிறப்பு விருதுகளும் வழங்கப்படும். இதனால் ஒய்எம்சிஏ மைதானம் களைக்கட்டியுள்ளது.

English summary

