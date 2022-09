சைன் போட்டுட்டு தான் மாநாட்டுக்கே வந்திருக்கேன்.. அரசு ஊழியர்களுக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் குட் நியூஸ்!

Chennai

சென்னை : அனைத்து வகையான தற்காலிக ஆசிரியர்களும், பிற தற்காலிக பணியாளர்களும் 60 வயது வரை பணிபுரிய அனுமதிக்கப் படுவார்கள் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், ஜாக்டோ ஜியோ மாநாட்டில் அறிவித்துள்ளார்.

அரசு ஊழியர்கள் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப பணியிட மாறுதல் கலந்தாய்வு, ஒளிவுமறைவு இன்றி அக்டோபர் 15 முதல் நடத்தப்படும் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், ஜாக்டோ ஜியோ மாநாட்டில் உறுதி அளித்துள்ளார்.

அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பான ஜாக்டோ - ஜியோ சார்பில் இன்று சென்னை தீவுத்திடலில் வாழ்வாதார நம்பிக்கை மாநாடு நடைபெற்று வருகிறது. இந்த மாநாட்டில், தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்று உரையாற்றினார்.

Speaking at Jacto Geo conference, Chief Minister M.K.Stalin said, “All types of temporary teachers and other temporary employees will be allowed to work upto 60 years of age”.