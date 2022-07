பாஜக-திமுக கூட்டணி.. கிளப்பி விட்ட வதந்திகள்.. ஒரே நாளில் சல்லிசல்லியாக நொறுக்கிய ஸ்டாலின்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னை வந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி இரு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்ட போதும் அதில் பங்கு பெற்ற முதல்வர் ஸ்டாலின் அரசியல் பேசாத நிலையில் திமுக பாஜக கூட்டணி வரப்போவதாக யூகங்கள் கிளம்பின. இந்நிலையில் இன்று கேரளாவில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் காணொளி காட்சி மூலம் கலந்து கொண்ட முதல்வர் பிரதமரை மறைமுகமாக தாக்கி பேசியதோடு கூட்டணி குறித்து வெளியிட்ட அறிக்கை திமுக பாஜக கூட்டணி குறித்தான விமர்சனங்களை தவிடு பொடியாக்கியுள்ளது என்கின்றனர் உடன்பிறப்புகள்.

44வது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி சென்னை மாமல்லபுரத்தில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதன் தொடக்க விழாவில் கலந்து கொள்வதற்காகவும் சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில் கலந்து கொள்ளவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று முன்தினம் தமிழகம் வந்தார்.

கடந்த முறை போல பிரதமர் வருகையின் போது கோ பேக் மோடி என்ற முழக்கம் அவ்வளவாக திமுகவினரால் பரப்பப்படாத நிலையில் சமூக வலைதளங்களில் அவதூறாக பதிவிடுபவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரித்ததாகவும் கூறப்பட்டது.

மோடி-ஸ்டாலின் நெருக்கம்.. மக்களை ஏமாற்றிவிட்டாங்க தெரியுமா.. ஆர்.பி. உதயகுமார் ஆவேசம்

Even though Prime Minister Narendra Modi attended two events in Chennai, Chief Minister Stalin did not speak about politics, and there were speculations that the DMK-BJP alliance would come. In this case, the Chief Minister, who participated in the program held in Kerala today through video, indirectly attacked the Prime Minister and the statement released about the alliance has crushed the criticism of the DMK-BJP alliance.