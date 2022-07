முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசுறேன்! நல்லா இருக்கீங்களா? ஹெல்ப் லைன் மையத்தில் ஆய்வு! ஆச்சர்யத்தில் மக்கள்..!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னை சோளிங்கநல்லூரில் செயல்பட்டு வரும் முதலமைச்சரின் உதவி அழைப்பு மையத்தில் இன்று திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்ட தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் தொலைபேசி அழைப்புகளை ஏற்று பொதுமக்களின் கோரிக்கைகளை கேட்டறிந்தார்.

முதலமைச்சரின் உதவி மையம் மற்றும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட குறை தீர்வு மேலாண்மை திட்டம் தமிழ்நாடு அரசின் தகவல் தொழில் நுட்பவியல் துறை செயல்படுத்துகிறது.

முதல் கட்டமாக பொது மக்கள் தங்கள் குறைகளை அரசுக்கு கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண் 1100 வழியாக தெரிவிக்கும் வகையில், சென்னை, சோழிங்கநல்லூர் இராஜிவ்காந்தி சாலையில் நுாறு இருக்கைகளுடன், முதல்வரின் உதவி அழைப்பு மையம் செயல்பட்டு வருகிறது.

English summary

The Tamil Nadu Chief Minister, who conducted a surprise inspection today at the Chief Minister's Assistant Call Center in Solinganallur, Chennai, received phone calls from Stalin and heard the demands of the public.