தமிழகத்தில் தமிழனின் ஆட்சி, வஉசி வேலுநாச்சியாரை யார் என கேட்க நீங்க யார்.. விளாசித் தள்ளிய முதல்வர்

சென்னை : இந்தியை திணிக்க முயற்சிப்பவர்கள் ஆதிக்கத்தை திணிக்க முயல்வதாகவும், ஒரே மதம் மட்டும்தான் இருக்க வேண்டும் என நினைப்பவர்கள் ஒரே மொழி தான் இருக்க வேண்டும் என நினைப்பதாக தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

மொழிப் போர் தியாகிகள் நினைவு நாளை மாவட்ட கட்சி அலுவலகங்களில் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று திமுகவினருக்கு கட்சித் தலைவர் முகஸ்டாலின் வலியுறுத்தியிருந்தார். இது தொடர்பாக அவர் நேற்று வெளியிட்ட அறிக்கையில் கொரோனா தொற்றுப் பரவல் காரணமாக மொழிப்போர் தியாகிகள் நாளில் எப்போதும்போல் வீரவணக்கம் செய்ய முடியாத சூழல் நிலவுகிறது என குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இந்தி மொழி திணிப்பு எதிர்ப்புப் போரில் ஈடுபட்டு அன்னைத் தமிழ்மொழி காக்க உயிர்த் தியாகம் செய்த தியாகிகளின் படத்தினை மாவட்டக் கழக அலுவலகங்களில் மலர்களால் அலங்கரித்து வைத்து, கழக மாவட்டச் செயலாளர்கள், பொறுப்பாளர்கள், முன்னோடிகள், நிர்வாகிகள் அனைவரும் மரியாதை செய்து வீரவணக்கம் செலுத்திட வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்கிறேன் எனவும் அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

Tamil Nadu Chief Minister Stalin has said that those who try to impose hindi are trying to impose domination and those who think that there should be only one religion think that there should be only one language.