காலையிலேயே கரும்பும் புத்தாடையும் வழங்கிய முதல்வர்! ஆர்வமுடன் வாங்க வந்த ஆங்கிலோ இந்திய மூதாட்டி!

Chennai

சென்னை: இன்று காலை வழக்கம் போல் நடைபயிற்சிக்கு சென்ற முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், தொல்காப்பிய பூங்கா ஊழியர்களுக்கு கரும்பும், புத்தாடையும் வழங்கி காலையிலேயே அவர்களை திக்குமுக்காட வைத்தார்.

இதனிடையே அங்கு நடைபயிற்சி வந்திருந்த ஆங்கிலோ இந்திய மூதாட்டி ஒருவர் முதலமைச்சர் ஸ்டாலினிடத்தில் ஆர்வமுடன் கரும்பையும், புத்தாடையையும் பொங்கல் பரிசாக பெற்று மகிழ்ந்தார்.

அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியனின் தனிப்பட்ட ஏற்பாட்டில் இந்த பொங்கல் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

Chief Minister Stalin, who went for a walk, distributed sugar cane and New clothes to the staff of the Tholkappiya poonga.