“சடன் ப்ரேக்”! ஒரே நாள்.. வெட்ட வெளிச்சமான பாஜக பஞ்சாயத்து! அம்பலமான கோஷ்டி பூசல்!

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: அதிமுக, தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சிக்குள் நிலவி வரும் உட்கட்சிப் பூசலை தொடர்ந்து தமிழ்நாடு பாரதிய ஜனதாவிலும் நிர்வாகிகள் இடையேயான மோதல் வெட்ட வெளிச்சத்துக்கு வந்து இருக்கிறது. இதற்கான காரணம் என்னவென்று பார்ப்போம்.

தமிழ்நாட்டில் தாமரையை மலர வைக்க வேண்டும் என்ற தேசிய பாஜக தலைமையின் இலக்கை செயல்படுத்த தமிழ்நாடு பாஜக நிர்வாகம் முழு மூச்சுடன் பல்வேறு வியூகங்களை வகுத்து செயல்பட்டு வருகிறது.

பிரதான எதிர்க்கட்சியான அதிமுகவிற்குள் நிலவி வரும் உட்கட்சிப் பூசலால் ஏற்பட்டிருக்கும் காலியிடத்தை தனதாக்கிக் கொண்டு ஆளும் திமுக அரசுக்கு எதிராக பாஜக அறிக்கைகள் வெளியிடுவதுடன் போராட்டங்களை நடத்தி வருகிறது.

English summary

Following the internal conflict between the AIADMK and the Tamil Nadu Congress party, the conflict between the administrators of the Tamil Nadu Bharatiya Janata party has also come to light. Let's see what is the reason for this.