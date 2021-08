தமிழக அரசு ஊழியர்கள் ஓய்வு பெறும் வயது 58ஆக குறைப்பு? அமைச்சரவையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் முக்கிய ஆலோசனை

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: ஸ்டாலின் தலைமையில் நடக்கும் அமைச்சரவை கூட்டத்தில், அரசு ஊழியர்கள் ஓய்வு பெறும் வயது குறித்த முக்கிய முடிவு எடுக்கப்படவிருப்பதாகவும் அரசு ஊழியர்களிடம் பரவி வருகிறது.

தமிழக அரசு கடும் நிதி நெருக்கடியை சமாளித்து கொண்டு இருக்கிறது. எனவேதான், கடந்த எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆட்சியில் அரசு ஊழியர்கள் ஓய்வு பெறும் வயதை 2 வருடங்கள் அதிகரித்தார். அதாவது 60 என்று, உயர்த்தினார்.

இதனால் ஓய்வூதியம் உள்ளிட்ட ஓய்வு பெறும்போது செய்ய வேண்டிய பல செட்டில்மென்ட்கள் தாமதமாகும் என்பது எடப்பாடி பழனிச்சாமி அரசின் திட்டம்.

English summary

Tamil Nadu government employees retirement age: CM MK Stalin has been in discussions with finance officials for the past month to repeal or change the retirement age for government staffs. When it was suggested that the age of servants could be reduced back to 58, no one was going to object to the reduction. However, they will have to pay the settlement amount when they retire. Officials said this was not possible in the current financial crisis. There has been a discussion as to whether it can be dealt with if the bond is given to the staffs.