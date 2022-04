சரியாக எக்ஸ்போ முடியும் போது நான் ஏன் துபாய் போனேன் தெரியுமா? சட்டசபையில் ஸ்டாலின் தந்த விளக்கம்

Chennai

சென்னை: துபாயில் தொழில் துறை சார்பில் நடத்தப்பட்ட உலக கண்காட்சி முடியும் தருவாயில் நான் சென்றது ஏன் என்பது குறித்து தமிழக சட்டசபையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் விளக்கமளித்துள்ளார்.

தமிழக சட்டசபையில் கடந்த மாதம் 18ஆம் தேதி பொது பட்ஜெட் தாக்கலானது. அதையடுத்து 19 ஆம் தேதி வேளாண் பட்ஜெட்டும் தாக்கலானது. இரு பட்ஜெட்டுகள் மீதும் 24 ஆம் தேதிவரை விவாதம் நடைபெற்றது.

இதில் எதிர்க்கட்சிகளின் பல்வேறு கேள்விகளுக்கு அமைச்சர்கள் பதில் அளித்திருந்தனர். இந்த நிலையில் துறை வாரியான மானியக் கோரிக்கையை நிறைவேற்ற சட்டசபை கூட்டம் நாளை மீண்டும் கூடுகிறது. இது மே 10 ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது.

English summary

CM Stalin explains in TN Assembly session that why he had gone to Dubai at the end of the expo.