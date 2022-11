பிரியாவின் குடும்பத்துக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் நேரில் ஆறுதல்.. ரூ.10 லட்சம், வீடு-அரசு வேலை ஆணை வழங்கல்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சென்னையில் மூட்டு அறுவை சிகிச்சை செய்து கால் அகற்றப்பட்ட 17 வயது நிரம்பிய கல்லூரி மாணவியும், கால்பந்து வீராங்கனையுமான பிரியா உயிரிழந்த நிலையில் அவரது வீட்டுக்கு சென்று முதல்வர் ஸ்டாலின் நேரில் சென்று ஆறுதல் கூறினார். மேலும் ரூ.10 லட்சம் நிதி, அரசு சார்பில் வீடு, குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு அரசு வேலைக்கான ஆணைகளை முதல்வர் ஸ்டாலின் வழங்கினார்.

சென்னை வியாசர்பாடி பகுதியை சேர்ந்த ரவிக்குமாரின் மகள் பிரியா (வயது 17). இவர் ஏழை குடும்பத்தை சேர்ந்த பிரியா தனியார் கல்லூரியில் படித்தபடியே கால்பந்து விளையாட்டில் ஆர்வமாக இருந்தார்.

மேலும் கால்பந்து விளையாடுவதில் அவர் சிறந்து விளங்கினார். இந்நிலையில் தான் மாவட்ட மற்றும் மாநில அளவிலான போட்டிகளில் அவர் பங்கேற்று வந்தார். சமீபத்தில் அவருக்கு மூட்டு வலி ஏற்பட்டது.

கால்பந்து வீராங்கனை பிரியா இறப்பு.. அந்த 2 அரசு மருத்துவர்களும் தலைமறைவு?.. அமைச்சர் சொல்வது என்ன?

English summary

A 17-year-old college student whose leg was amputated in Chennai and a football player, Priya, went to her home and condoled with Chief Minister Stalin in person. For further relief, Chief Minister Stalin issued orders to provide government employment to one member of the family.