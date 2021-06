சிமெண்ட் விலையேற்றம்.. அரசு வேடிக்கை பார்க்காது, தேவைப்பட்டால் சட்டப்படி நடவடிக்கை.. தங்கம் தென்னரசு

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: கட்டுமான பொருட்களின் விலையைக் குறைக்காவிட்டால் அரசு வேடிக்கை பார்க்காது என்றும் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் தொழில்துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் கொரோனா 2ஆம் அலை முடிந்து, தற்போது இயல்புநிலை மெல்லத் திரும்பி வருகிறது. இந்நிலையில், கட்டுமான பொருட்களின் நிலை மாநிலத்தில் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.

செயற்கையான விலையேற்றம் காரணமாகவே கட்டுமான பொருட்களின் விலை உயர்வதாகவும் இதைத் தடுக்க அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் பலரும் வலியுறுத்தினர்.

English summary

Industry Minister Thangam Thennarasu said companies should reduce the prices of construction materials, He also adds legal action will be taken if not reduced.