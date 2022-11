காலாவதி மருந்துகளை வாங்கி குவித்து விட்டு நீங்க பேசலாமா எடப்பாடி? வறுத்தெடுக்கும் செல்வப்பெருந்தகை!

Chennai

சென்னை: அதிமுக ஆட்சியில் காலாவதியான மருந்துகளை வாங்கி குவித்துவிட்டு மருத்துவத்தையும், கல்வியையும் இரு கண்களாக கருதும் திமுக அரசு மீது எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றஞ்சாட்டுவதா என காங்கிரஸ் சட்டமன்றக் குழுத் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை வினவியுள்ளார்.

ஒரு மனிதரால் இப்படியெல்லாம் உண்மைக்கு புறம்பாக, திரித்து பேசமுடியுமா என்று எடப்பாடி பேட்டியை கேட்டு தாம் வியந்து போனதாக கூறியிருக்கிறார்.

இது தொடர்பாக அவர் விடுத்துள்ள பதிவில் அதிமுக ஆட்சியில் வாங்கப்பட்ட காலாவதி மருந்துகள் பற்றி கூறியிருப்பதன் விவரம் வருமாறு;

அரசு மருத்துவமனைகளில் காலாவதி மருந்துகளா? பறக்கும் படை அமைக்க உத்தரவு! அரசை பாராட்டிய நீதிபதி!

Selvaperunthagai has said that he was surprised to hear the Edappadi interview that a man could talk so untruthful and distorted.