கொரோனா தீயாக பரவும் 6 மாவட்டங்கள் : ஆட்சியர்களுக்கு முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் புதிய உத்தரவு

Chennai

சென்னை: கொரோனா பரவல் அதிகம் உள்ள கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், மதுரை, திருச்சி, சேலம், ஈரோடு ஆகிய 6 மாவட்டங்களில் தொற்று எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ளது. அந்த மாவட்டங்களில் பரிசோதனையை அதிகப்படுத்தவும், தடுப்பூசியை அதிகப்படுத்தவும் மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் தற்போது அமலில் உள்ள முழு ஊரடங்கை நீட்டிப்பது, மேற்கொள்ள வேண்டிய கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.

இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் மருத்துவம், வருவாய், பொதுத்துறை, காவல்துறை அதிகாரிகளுடன் முதல்வர் ஆலோசித்து வருகிறார். இந்த சூழலில் தமிழகத்துக்கு தேவைப்பட்டால் தளர்வுகளற்ற முழு ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்படும் என முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் நேற்று தெரிவித்திருந்தார்.

Although the corona infection is less in Chennai, the number of infections is higher in 6 districts. The Chief Minister has instructed the District Collectors to increase testing and vaccination in those districts.