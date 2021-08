எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய 23 மாவட்டங்கள்.. உயரும் கொரோனா.. வரப்போகும் கட்டுப்பாடுகள்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: தமிழகத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் 1,986 பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. சென்னை, கோவை, ஈரோடு, செங்கல்பட்டு, தஞ்சாவூர் உள்பட 23 மாவட்டங்களில் கொரோனா தொற்று அதிகரித்துள்ளது. எனவே இந்த மாவட்டங்களில் உள்ள மக்கள எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் ஆகும். இதனிடையே கட்டுப்பாடுகள் கடுமையாக்கப்பட உள்ளன,

சுகாதாரத்துறை நேற்று வெளியிட்ட அறிக்கையில் தமிழகத்தில் 1,60,897 பேருக்கு நேற்று கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதில் 1,986 பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டு இருப்பது உறுதியாகி உள்ளது.

தமிழகத்தில் நேற்று 2,178 பேர் ஒரே நாளில் கொரோனா தொற்றில் இருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்பினர். மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வந்த 26 பேர் நேற்று மட்டும் உயிரிழந்தனர்.

