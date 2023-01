கடும் பனிமூட்டத்தில் சிக்கிய சென்னை.. விமானங்கள் தரையிறங்குவதில் தொடர் தாமதம்!

Chennai

சென்னை: சென்னையில் அதிகாலையில் பனி மூட்டம் அதிகமாக இருப்பதால் விமானங்கள் தரையிறங்குவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. சிங்கப்பூர், குவைத், மும்பை ஆகிய இடங்களிலிருந்து வந்த விமானங்கள் 30 நிமிடங்கள் தாமதமாக தரையிறங்கியுள்ளன.

சென்னையில் தொடர்ந்து வறண்ட காலநிலை நிலவுவதால் பனிமூட்டம் அதிகரித்திருக்கிறது. இதன் காரணமாக விமானங்கள் சரியான நேரத்தில் தரையிறங்க முடியாமல் தாமதமாக தரையிறங்கியுள்ளன. தமிழ்நாட்டை பொறுத்த அளவில், கிழக்கு திசை காற்றின் வேக மாறுபாடு காரணமாக கடலோர மாவட்டங்களில் சில இடங்களில் லேசான மழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது. இருப்பினும் மாநிலம் முழுவதும் பரவலாக பனி மூட்டம் காணப்படும் என்று தெரிவித்திருந்தது.

குறிப்பாக வட மாவட்டங்களில் பனி மூடடம் அதிக அளவில் இருக்கும் என்றும் ஆய்வு மையம் கூறியிருந்தது. அதாவது, இன்று முதல் முதல் 11ம் தேதி வரை தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காலைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும். சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளை பொறுத்தவரை வறண்ட வானிலை நிலவும். இந்த நாட்களில் வானம் மேக மூட்டத்துடன் இருக்கும் என்று ஆய்வு மையம் கணித்திருக்கிறது.

