அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் மீது 'ஊழல்' புகார்கள்.. முதல்வருடன் டிஜிபி கந்தசாமி திடீர் மீட்டிங்!

சென்னை : முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுடன், லஞ்ச ஒழிப்பு மற்றும் ஊழல் தடுப்புத் துறை டிஜிபி கந்தசாமி இன்று மாலை சந்தித்து பேசினார். அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் மீதான ஊழல் புகார்கள் மீது நடவடிக்கைகள் எடுப்பது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

திமுக எதிர்க்கட்சியாக இருந்த போது அதிமுக அரசில் அமைச்சர்களாக இருந்த பலர் மீது லஞ்ச ஒழிப்பு துறையிடம் புகார் அளித்தது. ஆனால் அந்த புகார்கள் மீது அப்போது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. சில புகார்கள் மட்டுமே விசாரிக்கப்பட்டன. சில ஊழல் புகார்கள் நீதிமன்றம் வரை சென்றன.

இதேபோல் தேர்தலுக்கு முன்பு தமிழக ஆளுநரிடம் அப்போதைய ஆளுங்கட்சியான அதிமுக அமைச்சர்கள் மீது மிகப்பெரிய பட்டியலுடன் ஊழல் புகார்களை திமுக கொடுத்து. அப்போது அதன் மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. ஆனால், திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததும் அதில் கண்டிப்பாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று ஸ்டாலின் அப்போது தெரிவித்தார்.

DGP Kandasamy of the Anti-Corruption Department met with Chief Minister MK Stalin this evening. Consultations were held on taking action on corruption complaints against aiadmk former ministers