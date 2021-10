ராஜீவ் காந்தி கொலையானபோது அணிந்த தொப்பி, பேட்ஜ்; ஓய்வுபெறும் நாளில் அணிந்து நெகிழ்ந்த டிஜிபி பிரதீப்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: காவலர் பயிற்சியின் டிஜிபியாக பணியாற்றி ஓய்வுபெற்ற பிரதீப் பிலிப், முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி படுகொலை சம்பவத்தின் போது தான் அணிந்திருந்த தொப்பியையும் பெயர் பேட்ஜையும், நீதிமன்ற அனுமதியுடன் அணிந்து பார்த்து பெருமிதம் அடைந்தார்.

தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்காக 1991ம் ஆண்டு, மே 21ம் தேதி, ஸ்ரீபெரும்புதூர் வந்த முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி மனித வெடிகுண்டு தாக்குதலால் கொலை செய்யப்பட்டார்.

அந்த சம்பவத்தின்போது பாதுகாப்பு பணியில் இருந்தார் அப்போதைய காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஏடிஜிபி பிரதீப் பிலிப்.

English summary

Prateep Philip, a retired DGP of Police Training, was proud to see the hat and name badge he wore during the assassination of former Prime Minister Rajiv Gandhi with court permission.