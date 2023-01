"ஓட்டை வாய் அண்ணாமலை.." ஆன்லைன் ரம்மி நிறுவன பிரதிநிதிகளை சந்தித்தாரா ஆளுநர் ரவி? முரசொலி காட்டம்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: மகாபாரத்தில் இருப்பதால் ஆன்லைன் ரம்மிக்கு தடை விதிக்க மத்திய அரசு ஆதரிக்கிறதா என்று திமுக அதிகாரப்பூர்வ நாளேடான முரசொலி கேள்வி எழுப்பி இருக்கிறது. ஆளுநர் அனுமதி வழங்காத நிலையில் ஆன்லைன் ரம்மி அவசரச் சட்டம் காலாவதி ஆகிவிட்டதாகவும், இதற்கு யார் காரணம் என்பதற்கு ஓட்ட வாய் அண்ணாமலை பதில் சொல்ல வேண்டும் என்றும் முரசொலி குறிப்பிட்டு உள்ளது.

இதுகுறித்து திமுக அதிகாரப்பூர்வ நாளிதழான முரசொலி வெளியிட்டு உள்ள அறிக்கையில், "ஆன்லைன் ரம்மியை மொத்தமாகத் தடை செய்ய தி.மு.க. அரசு திட்டமிட்டு அதற்கான அவசரச் சட்டத்தைத் தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் கொண்டு வந்து நிறைவேற்றிய நிலையில் - ஆன்லைன் ரம்மியை விதி முறைப்படி எப்படி நடத்தலாம் என்று அதற்கான விதிகளை வகுக்கத் தொடங்கி இருக்கிறது பா.ஜ.க. அரசு.

ஆன்லைன் ரம்மியைத் தடை செய்ய தமிழ்நாடு அரசு அவசரச் சட்டத்தைத் தயாரித்தது. அ.தி.மு.க. ஆட்சிக் காலத்திலும் இப்படி ஒரு அவசரச் சட்டம் உருவாக்கப்பட்டது. அது உயர்நீதிமன்றத்தில் நிற்கவில்லை. வலுவான சட்டத்தை மீண்டும் உருவாக்குங்கள் என்று சென்னை உச்சநீதி மன்றம் சொன்னது. தி.மு.க. அரசு உருவானதும் தொலைநோக்குப் பார்வையுடன் இந்த பிரச்சினையை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் அணுகினார்கள்.

DMK's official daily Murasoli has questioned whether the Union government supports banning online rummy because of Mahabharat. It also questioned Annamalai that, "Did Governor Ravi met Online Rummy companies?"