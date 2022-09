சாதி மதத்தை வைத்து கட்சி நடத்தல.. காசு வசூல் பண்ணல.. தேமுதிக தொண்டர்களுக்கு விஜயகாந்த் சொன்ன சேதி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சாதி, மதத்தை வைத்து கட்சி ஆரம்பிக்காமல் சுயம்புவாக மக்களுக்காவே ஆரம்பிக்கப்பட்ட கட்சி தேமுதிக என அக்கட்சியின் தலைவர் விஜயகாந்த் தனது தொண்டர்களுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

2005ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட தேமுதிக, நாளை 18வது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கிறது. இதையொட்டி, தொண்டர்களுக்கு நம்பிக்கை அளிக்கும் வகையில் தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

கட்சி துவங்கிய நாள் முதல் இன்று வரை யாரிடமும் பணத்தை வசூல் செய்யாமல், சொந்த உழைப்பில் வியர்வை சிந்தி சம்பாதித்த பணத்தைக் கொண்டுதான் கட்சியை வளர்த்து வருகிறோம் என அக்கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார் விஜயகாந்த்.

இதற்கு நமக்கு கிடைத்த கழகத்தின் நரம்புகளாகவும், ரத்த நாளங்களாகவும் செயல்படும் தொண்டர்கள்தான் காரணம் என்று தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

