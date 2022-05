உள்ளாட்சித்துறை, செய்தித்துறை.. தயரான பட்டியல்..! மாண்புமிகு ஆகிறார் உதயநிதி? ஓகே சொன்ன முதல்வர்.?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : திமுக இளைஞரணி தலைவரும் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் மகனுமான உதயநிதி ஸ்டாலின் அமைச்சராவது கிட்டத்தட்ட உறுதியாகிவிட்டது, இன்னும் சில நாட்களில் அவருக்கு உள்ளாட்சி துறை அல்லது செய்தித்துறை ஒதுக்கப்பட இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

மறைந்த திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் பேரனும் தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலினின் மகனுமான உதயநிதி ஸ்டாலின் தற்போது திமுகவின் இளைஞரணி செயலாளராக உள்ளார்.

சென்னை உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் நடைபெற்ற கட்சி நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொண்ட உதயநிதி சட்டமன்ற நாடாளுமன்றத் தேர்தல்களின்போது தமிழகம் முழுவதும் சூறாவளி பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.

English summary

Udayanithi Stalin, the son of DMK leader and Tamil Nadu Chief Minister Stalin, is almost certain to become a minister, and it has been reported that in a few days he will be assigned to the localbody department or the news department.