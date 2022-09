விருதுநகரில் திமுக முப்பெரும் விழா - டி.ஆர்.பாலுவுக்கு கலைஞர் விருது!

Chennai

oi-Mohan S

சென்னை: விருதுநகரில் வரும் 15-ம் தேதி தி.மு.க.-வின் முப்பெரும் விழா நடைபெறவுள்ளது. இந்த விழாவின்போது வழங்கப்படவுள்ள விருதுகள் குறித்தும், விருதாளர்களின் பெயர்களும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

திமுக தொடங்கப்பட்ட நாள், பெரியார் பிறந்தநாள், அண்ணா பிறந்தநாள் ஆகியவற்றை ஒவ்வொரு ஆண்டும் திமுக சார்பில் முப்பெரும் விழாவாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. ஒவ்வொரு வருடமும் திமுக முப்பெரும் விழா ஒவ்வொரு மாவட்டத்தில் நடைபெறுவது வழக்கம். ஆனால், கொரோனா பரவல் காரணமாக சில ஆண்டுகளாக சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் நடைபெற்றது. இந்த ஆண்டுக்கான திமுகவின் முப்பெரும் விழா வரும் 15ஆம் தேதி விருதுநகர் மாவட்டத்தில் நடைபெறுகிறது.

ஜெயலலிதா “ஆவி”.. ஸ்டெர்லைட் “டிவி” - ஸ்டாலின் சைலண்ட் “அட்டாக்”! 2 பி.எஸ்-களுக்கு எகிறும் பிரஷர்

English summary

The awards and the names of the awardees have also been announced during Dmk mupperumvizha function to be held on the 15th in Virudhunagar.