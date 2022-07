தமிழக பள்ளிக் கல்வித்துறை அறிவிப்பில் அது என்ன "வழிபாடு?" ராமாயணம் நுழையும்.. கி.வீரமணி எதிர்ப்பு

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பள்ளி வளாகத்துக்குள் ஷாகா, யோகா என்ற பெயரால் மத, மூட நம்பிக்கை தொடர்பான நிகழ்ச்சிகளை நடத்த யாரும் அனுமதிக்கக் கூடாது என தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறைக்கு திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி.வீரமணி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

தமிழக அரசின் பள்ளிக்கல்வித்துறை மூலம் பள்ளிகளின் தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு 77 அம்சங்கள் கொண்ட சுற்றறிக்கை அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

அந்த சுற்றறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ள அனைத்தும் கட்டாயம் செயல்படுத்தப்பட வேண்டும். அதேநேரத்தில், மேலும் சில அம்சங்கள் அவற்றில் இடம்பெற வேண்டியது அவசியம் என திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி.வீரமணி தெரிவித்துள்ளார்.

ரூபாய் மதிப்பு இழப்பு, பணவீக்கம்- இலங்கை, இத்தாலியிடம் மத்திய பாஜக அரசு பாடம் கற்கனும்... கி.வீரமணி

English summary

Dravidar Kazhagam President K.Veeramani urged School Education department that no one should be allowed to conduct religious and superstitious activities in the name of Shakha and Yoga within the school premises.