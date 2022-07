"கருணாநிதி பேனா.." காரணமே இதுதான்.. இப்படி செய்யுங்களேன்.. ஸ்டாலினுக்கு ஐடியா தந்த பூவுலக நண்பர்கள்

Chennai

சென்னை: கருணாநிதிக்கு பேனா நினைவுச் சின்னம் அமைக்கும் முடிவை அரசு கைவிட வேண்டும் என்றும், கருணாநிதி நினைவு சின்னங்களில் மட்டும் வாழ்ந்துவிடுவதில்லை என்றும், பூவுலக நண்பர்கள் அமைப்பினர் முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

தமிழக முன்னாள் முதல்வர் மு. கருணாநிதியின் இலக்கிய பணிகளை போற்றும் வகையில், அவருடைய நினைவிடம் அமைந்துள்ள இடத்திலிருந்து மெரினா கடற்கரையில் 134 அடி உயரத்தில் பேனா வடிவ நினைவுச் சின்னம் அமைக்க தமிழக அரசு முடிவு செய்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

தமிழக அரசின் இந்த முடிவுக்கு கடலோர மண்டல மேலாண்மை ஆணையமும் அனுமதி அளித்திருக்கிறது. இந்த நினைவு சின்னத்தை மெரீனா கடற்கரையில் அமைக்க வேண்டாம் என்று சுற்றுச்சூழல் அமைப்பான பூவுலகின் நண்பர்கள் அறிக்கை மூலம் தெரிவித்திருந்தனர்.

