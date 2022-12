"ஆடு பகை குட்டி உறவா".. 20, 43, 45 ஞாபகம் இருக்கா.. எல்லாமே போச்சா.. பாஜக Vs எடப்பாடி.. அப்ப ஓபிஎஸ்?

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: ஒருங்கிணைந்த அதிமுகவுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி வழிவகுப்பாரா? ஓபிஎஸ் அடுத்து என்ன செய்ய போகிறார்? பாஜக தனித்து களம் காண போகிறதா? என்ற கேள்விகள் இணையத்தை வட்டமடிக்கின்றன.

வரும் எம்பி தேர்தலில் தமிழகத்தை குறி வைத்து, பாஜக மேலிடம் காய் நகர்த்தி வருகிறது.. 10 முதல் 15 தாமரைகளையாவது பெற்று டெல்லிக்கு அழைத்து சென்றுவிட வேண்டும் என்பதில் ஆர்வம் காட்டி வருகிறது.

மற்றொருபுறம், அதிமுக விவகாரத்தில் மோதல் அதிகரித்தபடியே வருகிறது.. பாஜகவும் இந்த விஷயத்தில் வெளிப்படையாக தலையிடவில்லை என்றாலும் சில அழுத்தங்களை தந்து வருகிறது.

அதிமுக + காங்கிரஸ் + விசிக + கமல்.. எடப்பாடியின் மெகா கணக்கு.. பாஜக கையில்

English summary

Does Edappadi Palanisamy have any plans against BJP's strategies and What is the big hope of OPS