அமெரிக்கா-பிரிட்டன் பெருமை பேசிய சிதம்பரம்! ‛டாக்டர்’ மன்மோகன் சிங் என குறுக்கே வந்த எச் ராஜா! ஏன்?

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: இந்தியாவில் முக்கிய அரசு பதவிகளில் பெரும்பான்மை சமுதாயத்தை சாராத மக்களை நியமனம் செய்வது தொடர்பாக அமெரிக்கா, பிரிட்டனிடம் இருந்து இந்தியா பாடம் கற்று கொள்ள வேண்டும் என்று ப சிதம்பரம் கூறியதற்கு எச் ராஜா பதிலடி கொடுத்துள்ளார். இந்தியாவில் ‛டாக்டர்' மன்மோகன் சிங் 10 ஆண்டு பிரதமராக இருந்தார். பாஜகவை தாக்குவதை நினைத்து நம் தேசத்தை சிறுமைப்படுத்த வேண்டாம் என ப சிதம்பரத்தை, எச் ராஜா தாக்கி உள்ளார்.

இந்தியாவை சேர்ந்த பலர் வெளிநாடுகளில் சாதனை படைத்து வருகின்றனர். அமெரிக்கா, பிரிட்டன், ரஷ்யா உள்பட பல வெளிநாடுகளில் உள்ள முக்கிய நிறுவனங்களில் இந்தியாவை சேர்ந்தவர்கள் தான் தலைமை பொறுப்புகளை அலங்கரித்து வருகின்றனர்.

இது இந்தியாவை பெருமைப்படுத்துகிறது. மேலும் இந்தியர்கள் மிகவும் திறமைசாலிகள். அனைத்து துறைகளிலும் இநு்தியர்கள் சிறந்து விளங்குகிறார்கள் என்பதை பறைசாற்றும் வகையில் தான் இது அமைந்துள்ளது.

இதன் அடுத்தக்கட்டமாக இந்தியா வம்சாவளியை சேர்ந்தவர்கள் பிற நாடுகளின் அரசியல் களத்தில் இறங்கி ஜொலித்து வருகின்றனர். சமீபகாலமாக வெளிநாட்டில் வசித்து அரசியலில் பிரவேசம் செய்து இந்தியாவுக்கு பெருமை சேர்த்தவர்களின் பட்டியல் என்பது நீண்டு கொண்டே செல்கிறது. பிரிட்டன், அமெரிக்கா, ரஷ்யா, சிங்கப்பூர், மலேசியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளில் இந்தியாவை பூர்விகமாக கொண்டவர்கள் அந்நாட்டு அரசியலில் சாதித்து வருகின்றனர்.

பிரிட்டன் பிரதமராகும் ரிஷி.. வாழ்த்திய மோடி! இந்தியாவுக்கே பாடம் - குத்திக்காட்டிய ப சிதம்பரம்

English summary

H Raja responded with evidence to P. Chidambaram's statement that India should learn a lesson from the United States and Britain regarding the appointment of non-majority people to important government positions in India. Manmohan Singh was the Prime Minister of India for 10 years. H Raja has attacked P Chidambaram not to belittle our nation by thinking of attacking BJP.