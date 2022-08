ஃபுட்போர்டு அடிக்காதீங்க பா.. பிங்க் பேருந்து இயக்கத்தை தொடங்கி வைத்து உதயநிதி அட்வைஸ்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: கட்டணம் இல்லாமல் பயணம் செய்யும் பேருந்துகளை மகளிர் சுலபமாக அடையாளம் காண வசதியாக 'பிங்க்' நிறம் தீட்டப்பட்ட 60 பேருந்துகளின் இயக்கத்தை சட்டமன்ற உறுப்பினர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார்.

தமிழ்நாட்டில் திமுக ஆட்சியமைத்த பின், மகளிருக்கான கட்டணமில்லா இலவச பேருந்து பயணத் திட்டம் அமலுக்கு வந்தது. டீலக்ஸ் பேருந்துகளை தவிர்த்து நகரங்களில் பயணிக்கும் மற்ற பேருந்துகள் மகளிருக்கு இலவசம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் மகளிருக்கான இலவச பிங்க் நிற பேருந்துகள் சென்னையில் இன்று முதல் இயக்கப்படுகிறது.

திமுக இளைஞரணியில் புதிய உறுப்பினர்கள்! உதயநிதி ஸ்டாலின் போட்ட கட்டளை! ஆள்பிடிக்கும் நிர்வாகிகள்!

English summary

Udayanidhi Stalin launched the operation of 60 buses which are painted in 'pink' color so that women can easily identify the buses that travel free of charge.