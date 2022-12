பெரியார் கொள்கையே இன்றும் எனது சுவாசப்பை.. 90வது பிறந்தநாளில் கி.வீரமணி நெகிழ்ச்சி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : புத்தருக்கு ஓர் ஆனந்தன் போல தந்தை பெரியாரின் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாக இருப்பதே எனது குறிக்கோள் என தனது 90வது பிறந்தநாளில் சூளுரைத்துள்ளார் திராவிடர் கழகத் தலைவர் ஆசிரியர் கி.வீரமணி.

திராவிட இயக்கங்களின் தாய்க்கழகமான திராவிடர் கழகத்தின் தலைவர் கி.வீரமணி இன்று தனது 90வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். சித்தாந்த ரீதியிலான தமிழக அரசியல் முன்னோடிகளில் ஒருவரான கி.வீரமணி 90 வயதிலும், நாள்தோறும் திராவிடக் கொள்கைகளைப் பரப்பி வருகிறார்.

தந்தை பெரியார், பேரறிஞர் அண்ணா, கருணாநிதி என தமிழக அரசியல் தளகர்த்தகர்கள் அனைவருடனும் நெருங்கிப் பழகிய கி.வீரமணி, இன்றும் திராவிடத்திற்கு எதிராகப் பேசும் சனாதனிகளுடன் சமர் செய்து வருகிறார்.

திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி.வீரமணியின் 90-ஆவது பிறந்த நாள் விழாவையொட்டி இன்று மாலை சென்னை கலைவாணர் அரங்கில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் பங்கேற்கும் விழா நடைபெறுவது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

K. Veeramani, president of Dravidar Kazhagam, is celebrating his 90th birthday today. On his 90th birthday, Asiriyar K.Veeramani has said that my goal is to be be true to Periyar's faith like an Ananda to Buddha.