சென்னைக்கு ஆபத்து.. அடுத்த 5 ஆண்டில் 29 சதவீத பகுதி கடலில் மூழ்கும்.. பதறவைக்கும் பரபர அறிக்கை

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சென்னையில் உயர்ந்து வரும் கடல்மட்டத்தால் அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் நகரின் 29 சதவீத பகுதிகள் வெள்ளத்தில் மூழ்கலாம் என்ற திடுக்கிடும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதனை தடுக்க விரைவாக திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்தியா உள்பட உலக நாடுகள் அனைத்தும் சந்தித்து வரும் முக்கிய பிரச்சனைகளில் முதன்மையானதாக காலநிலை மாற்றம் மாறியுள்ளது. ஒவ்வொரு நாட்டிலும் ஏற்பட்டுள்ள காலநிலை மாற்றத்தால் பல முக்கிய நகரங்கள் எதிர்காலத்தில் பாதிப்புக்கு உள்ளாகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

இதற்கு இந்தியாவும் விதிவிலக்கல்ல. உயர்ந்து வரும் கடல் மட்டம், அதிகரித்து வரும் வெப்பமயமாதல் உள்ளிட்டவற்றால் இந்தியாவிலும் பல்வேறு முக்கிய நகரங்கள் பாதிக்கப்படலாம் என பல்வேறு அறிஞர்கள் கூறியுள்ளனர்.

English summary

A startling report has come out that 29 percent of the city may be flooded in the next 5 years due to the rising sea level in Chennai. There is a situation where plans need to be implemented quickly to prevent this.