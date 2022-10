குழிதோண்டி புதைக்க முயற்சி.. பொதுச்செயலாளர் ஆக முடியாது.. எடப்பாடி பழனிச்சாமியை சாடும் புகழேந்தி

Chennai

சென்னை: அதிமுகவை குழிதோண்டி புதைக்க வேண்டும் என்ற ஒரே எண்ணத்தில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி செயல்படுவதாக ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் புகழேந்தி கூறியுள்ளார். எடப்பாடி பழனிசாமி ஒரு போதும் பொது செயலாளர் ஆக முடியாது என்றும் புகழேந்தி தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுகவில் ஒற்றைத்தலைமை பிரச்சினை உச்சக்கட்ட மோதலை எட்டியுள்ளது. கடந்த ஜூலை 11ஆம் தேதி ஓ.பன்னீர் செல்வத்தை கட்சியை விட்டு நீக்கிய எடப்பாடி பழனிச்சாமி இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக தமிழகம் முழுவதும் வலம் வந்து கட்சி தொண்டர்களை சந்தித்து வருகிறார்.

அதிமுகவின் ஒருங்கிணைப்பாளர் தான்தான் என்று இன்னமும் நம்பிக்கொண்டிருக்கும் ஓ.பன்னீர் செல்வம் தனது பங்குக்கு நிர்வாகிகளை நியமனம் செய்து அறிவிப்பு வெளியிட்டு வருகிறார். இருவரும் மீண்டும் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்றும் பேட்டியளித்து வருகிறார்.

ஜெயலலிதா சிறையில் இருந்த போது எடப்பாடி செய்த துரோகம் கொஞ்சமா நஞ்சமா.. உடைக்கும் புகழேந்தி!

English summary

O.Panneerselvam supporter L. Pugalendhi has said that Edappadi Palanisami is acting with the sole intention of digging a hole and burying the AIADMK. Edappadi Palanisami will never be able to become the general secretary, L. Pugalendhihas said.